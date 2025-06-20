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На «Госуслугах» появился сервис по выбору специальности и вуза

Будущие студенты могут выбрать специальность, учебное заведение и подать документы через «Госуслуги».
Карина Шакирова 2025-06-20 11:54:53
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Портал «Госуслуги» упростил задачу выпускникам в поступлении в вузы России. Абитуриентам не требуется лично посещать учебное заведение, документы можно подать через сервис. На «Госуслугах» также можно подобрать вуз исходя из своих критериев: количество баллов, предметы ЕГЭ, местоположение учебного заведения, наличие общежития и военной кафедры.

Сегодня в российских вузах стартовала приемная кампания. На портале «Госуслуги» представлено более 1 700 учебных заведений.

Подобрать будущую специальность и вуз абитуриенты могут по той сфере деятельности, где предпочли бы работать после завершения учебы. Портал выделил три рубрикатора - «математические и естественные науки», «инженерное дело, технологии и технические науки», «здравоохранение и медицинские науки».

#в стране и мире #абитуриенты #Вузы #госуслуги #поступление
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