На «Госуслугах» появился сервис по выбору специальности и вуза

Портал «Госуслуги» упростил задачу выпускникам в поступлении в вузы России. Абитуриентам не требуется лично посещать учебное заведение, документы можно подать через сервис. На «Госуслугах» также можно подобрать вуз исходя из своих критериев: количество баллов, предметы ЕГЭ, местоположение учебного заведения, наличие общежития и военной кафедры.

Сегодня в российских вузах стартовала приемная кампания. На портале «Госуслуги» представлено более 1 700 учебных заведений.

Подобрать будущую специальность и вуз абитуриенты могут по той сфере деятельности, где предпочли бы работать после завершения учебы. Портал выделил три рубрикатора - «математические и естественные науки», «инженерное дело, технологии и технические науки», «здравоохранение и медицинские науки».