Аэропорт Волгограда временно перестал обслуживать рейсы

Волгоградский аэропорт временно приостановил работу по обслуживанию гражданских самолетов. Авиагавань не принимает и не отправляет рейсы. Об изменениях в расписании аэропорта сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», - написал он в телеграм-канале.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских авиарейсов. Также о приостановке работы Гумрака сообщалось ранним утром 19 июня.