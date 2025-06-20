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Аэропорт Волгограда временно перестал обслуживать рейсы

Службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Дарина Криц 2025-06-20 00:08:59
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Волгоградский аэропорт временно приостановил работу по обслуживанию гражданских самолетов. Авиагавань не принимает и не отправляет рейсы. Об изменениях в расписании аэропорта сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», - написал он в телеграм-канале.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских авиарейсов. Также о приостановке работы Гумрака сообщалось ранним утром 19 июня.

#в стране и мире #Волгоград #Аэропорт #росавиация #ограничения в работе #фавт
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