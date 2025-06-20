В Россию из Украины вернули двух жительниц Курской области

В Россию вернули женщин из курского приграничья, незаконно удерживаемых на территории Украины. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Еще двое курян возвращены с территории Украины в родную страну. Это жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района», - говорится в его телеграм-канале.

Курянок доставили в Москву, там их встретили сотрудники правительства Курской области. Хинштейн сообщил, что для женщин подготовили места в пункте временного размещения, там же им окажут медицинскую и психологическую помощь, если она потребуется. Помимо этого, возвращенным россиянкам помогут восстановить документы и оформить выплаты.

Ранее в Россию вернулись еще 18 курян, побывавших в украинском плену. Они рассказали, как не одну неделю провели без еды и как соседей расстреливали у них на глазах.