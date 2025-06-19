МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: на этой неделе не планируется телефонный разговор Путина и Трампа

Ранее американский лидер заявил, что во время прошедшего 14 июня телефонного разговора украинскому конфликту уделялось меньше времени.
Глеб Владовский 2025-06-19 06:18:15
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на этой неделе в настоящее время не планируется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, сейчас нет таких планов», - цитирует его слова РИА Новости.

Последний телефонный разговор двух глав государств состоялся 14 июня. В ходе переговоров стороны обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Трамп отметил, что украинскому кризису уделялось меньше времени.

Напомним, в ночь на 13 июня Тель-Авив начал военную операцию «Восстающий лев» против Ирана. Израильские ВВС нанесли серию ракетных ударов по военным и ядерным объектам Исламской Республики. По данным иранской стороны, в результате ударов ЦАХАЛ погибли 78 человек, еще 329 получили ранения.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков #телефонный разговор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 