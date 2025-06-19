Песков: на этой неделе не планируется телефонный разговор Путина и Трампа

Новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на этой неделе в настоящее время не планируется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, сейчас нет таких планов», - цитирует его слова РИА Новости.

Последний телефонный разговор двух глав государств состоялся 14 июня. В ходе переговоров стороны обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Трамп отметил, что украинскому кризису уделялось меньше времени.

Напомним, в ночь на 13 июня Тель-Авив начал военную операцию «Восстающий лев» против Ирана. Израильские ВВС нанесли серию ракетных ударов по военным и ядерным объектам Исламской Республики. По данным иранской стороны, в результате ударов ЦАХАЛ погибли 78 человек, еще 329 получили ранения.