МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Парламент Эстонии утвердил поправки, угрожающие православной церкви

Поправки позволяют создать юридические основания для ограничения или даже запрета православной церкви в Эстонии.
Анастасия Бобылева 2025-06-19 03:48:11
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Эстонский парламент утвердил изменения, которые касаются православной церкви в стране и могут повлечь за собой ее запрет. Об этом пишет портал ERR.

Эти изменения в законодательстве позволяют создать юридические основания для ограничения или запрета православной церкви, сообщает RT.

Ранее в Таллине переименовали Русский театр. Там по-прежнему будут ставить спектакли на русском языке, но название изменили, потому что у некоторой части общества оно «вызывает отторжение». Об этом сообщила директор театра Анне-Ли Пяйв.

#в стране и мире #эстония #поправки #законодательство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 