Парламент Эстонии утвердил поправки, угрожающие православной церкви

Эстонский парламент утвердил изменения, которые касаются православной церкви в стране и могут повлечь за собой ее запрет. Об этом пишет портал ERR.

Эти изменения в законодательстве позволяют создать юридические основания для ограничения или запрета православной церкви, сообщает RT.

Ранее в Таллине переименовали Русский театр. Там по-прежнему будут ставить спектакли на русском языке, но название изменили, потому что у некоторой части общества оно «вызывает отторжение». Об этом сообщила директор театра Анне-Ли Пяйв.