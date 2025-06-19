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Трамп заявил, что Карлсон извинился за свою критику

Американский президент назвал журналиста «хорошим парнем».
Сергей Лебедев 2025-06-19 03:29:51
© Фото: Annabelle Gordon, Consolidated News Photos, Globallookpress

Журналист Такер Карлсон извинился за критику политики администрации США по Ирану. Об этом сегодня заявил американский президент Дональд Трамп. Он также назвал политического обозревателя «хорошим парнем».

«На днях он позвонил и извинился, потому что посчитал, что сказал что-то слишком резкое», - отметил лидер Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Карлсон раскритиковал Трампа за поддержку действий Израиля против Ирана. Он даже обвинил главу Белого дома в «соучастии военных действиях».

Ответ президента не заставил себя долго ждать. Лидер США назвал журналиста «чокнутым».

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Президент #Такер Карлсон
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