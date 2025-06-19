Трамп заявил, что Карлсон извинился за свою критику

Журналист Такер Карлсон извинился за критику политики администрации США по Ирану. Об этом сегодня заявил американский президент Дональд Трамп. Он также назвал политического обозревателя «хорошим парнем».

«На днях он позвонил и извинился, потому что посчитал, что сказал что-то слишком резкое», - отметил лидер Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Карлсон раскритиковал Трампа за поддержку действий Израиля против Ирана. Он даже обвинил главу Белого дома в «соучастии военных действиях».

Ответ президента не заставил себя долго ждать. Лидер США назвал журналиста «чокнутым».