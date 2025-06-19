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Экипаж Ми-28НМ выпустил ракеты по пункту временной дислокации боевиков

Удар был нанесен авиационными ракетами и легкой многоцелевой управляемой ракетой.
2025-06-19 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации украинских боевиков, который находился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что удар по националистам был нанесен авиационными ракетами и легкой многоцелевой управляемой ракетой.

«По докладу разведки цель была поражена», - отмечается в заявлении МО РФ.

Ранее в Минобороны России показали, как наши военнослужащие ударом «Искандера» ликвидировали более 60 боевиков в районе Конотопа.

#Минобороны России #вертолет #Ми-28НМ #МО РФ #экипаж
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