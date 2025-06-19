Экипаж Ми-28НМ выпустил ракеты по пункту временной дислокации боевиков

Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации украинских боевиков, который находился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что удар по националистам был нанесен авиационными ракетами и легкой многоцелевой управляемой ракетой.

«По докладу разведки цель была поражена», - отмечается в заявлении МО РФ.

Ранее в Минобороны России показали, как наши военнослужащие ударом «Искандера» ликвидировали более 60 боевиков в районе Конотопа.