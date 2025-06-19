В Орел доставили частицу Вечного огня с комплекса «Курская дуга»

В Орел доставили частицу пламени Вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». Это событие приурочено к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в сквере Танкистов.

Во время торжественной церемонии участник спецоперации, Герой России, подполковник Александр Данилов от лампады с частицей Вечного огня зажег свечи присутствовавшим там представителям правительства Орловской области, военнослужащим и юнармейцам. Кроме них, в мероприятии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники администрации города Орла, общественно-политических и ветеранских организаций, а также духовенство Русской православной церкви.

К мемориалу возложили цветы и почтили память павших героев, а об упокоении душ павших воинов иерей Дионисий отслужил литию.

Частица Вечного огня прибудет и в Москву. На боевом бронированном автомобиле «Тигр» в специальной газовой лампаде, сопровождаемая ротой почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка 22 июня ровно в 4 часа утра она прибудет в Главный храм ВС России.

В память о начале самой кровопролитной войны в истории человечества и ее жертвах отслужат божественную литургию и панихиду. После чего установят свечи, зажженные от частицы Вечного огня с курской земли, к памятнику «Матерям победителей» и к капсулам с землей братских могил.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.