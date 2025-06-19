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Сборная России установила рекорд на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште

Наши спортсмены завоевали три золотые и две бронзовые медали в личном первенстве.
Дмитрий Иванов 2025-06-19 22:52:52
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Globallookpress

На чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Будапеште, российские спортсмены показали лучший результат в истории страны.

В личном первенстве, завершившемся в среду, россияне завоевали три золотые и две бронзовые медали. Золото выиграли Тимур Арбузов (до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг), а бронзовые награды достались Аюбу Блиеву (до 60 кг) и Арману Адамяну (до 100 кг).

Этот результат превзошел прежний рекорд сборной, установленный в 2001 году, когда было завоевано три золота без медалей других достоинств.

Лидирует в личном первенстве Япония, завоевав шесть золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали.

Чемпионат мира завершится 20 июня командным турниром. По решению Международной федерации дзюдо (IJF), российские спортсмены выступают исключительно как индивидуальные нейтральные атлеты.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР), министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что диалог с Международным Олимпийским комитетом (МОК) по допуску российских спортсменов на соревнования на официальном уровне будет возможен только после восстановления полномочий ОКР.

#Спорт #в стране и мире #чемпионат #Будапешт #дзюдо #рекорд
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