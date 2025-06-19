МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: дату новых переговоров с Киевом могут согласовать на следующей неделе

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия поддерживает продолжение диалога с Украиной из гуманитарных соображений.
Дмитрий Иванов 2025-06-19 22:36:25
© Фото: Александр Рюмин, POOL, РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT заявил, что дата нового раунда переговоров между Россией и Украиной может быть согласована на следующей неделе.

«Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает продолжение диалога в рамках переговоров с Украиной - договоренности важны с гуманитарной точки зрения.

«Несколько сот наших ребят - молодых ребят, тяжелораненых, больных - получили возможность вернуться домой благодаря этому. Только ради этого стоило все делать», - отметил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков также считает, что возможный удар США по объектам в Иране приведёт к дальнейшей эскалации. Разговоры или действия по свержению власти в Иране он назвал непозволительными.

Ранее Песков сообщил, что продолжение гуманитарных обменов и реакция на меморандумы сторон станут предметом обсуждения на третьем раунде переговоров с Украиной.

#Россия #в стране и мире #Украина #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 