Песков: дату новых переговоров с Киевом могут согласовать на следующей неделе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT заявил, что дата нового раунда переговоров между Россией и Украиной может быть согласована на следующей неделе.

«Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает продолжение диалога в рамках переговоров с Украиной - договоренности важны с гуманитарной точки зрения.

«Несколько сот наших ребят - молодых ребят, тяжелораненых, больных - получили возможность вернуться домой благодаря этому. Только ради этого стоило все делать», - отметил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков также считает, что возможный удар США по объектам в Иране приведёт к дальнейшей эскалации. Разговоры или действия по свержению власти в Иране он назвал непозволительными.

Ранее Песков сообщил, что продолжение гуманитарных обменов и реакция на меморандумы сторон станут предметом обсуждения на третьем раунде переговоров с Украиной.