Найден мертвым вице-губернатор Ленобласти Игорь Петров

Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Администрация, Правительство, Законодательное собрание Ленинградской области с глубоким прискорбием извещают, что 19 июня на 66-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Викторович Петров, вице-губернатор Ленинградской области - представитель Губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области», - говорится в сообщении.

Петров занимал должность вице-губернатора с 16 декабря 2024 года.

В то же время, телеграм-канал «112» сообщает о том, что тело чиновника было обнаружено в его собственном доме с огнестрельным ранением. При этом сообщается, что речь не идет о самоубийстве. Вероятнее всего, оружие Петрова случайно выстрелило, когда он его чистил.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Пока известно лишь то, что следов взлома и борьбы на месте происшествия не обнаружено.