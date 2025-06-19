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Найден мертвым вице-губернатор Ленобласти Игорь Петров

Чиновник ушел из жизни в возрасте 66 лет.
Константин Денисов 2025-06-19 22:26:07
© Фото: lenobladminka, Telegram

Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Администрация, Правительство, Законодательное собрание Ленинградской области с глубоким прискорбием извещают, что 19 июня на 66-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Викторович Петров, вице-губернатор Ленинградской области - представитель Губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области», - говорится в сообщении.

Петров занимал должность вице-губернатора с 16 декабря 2024 года.

В то же время, телеграм-канал «112» сообщает о том, что тело чиновника было обнаружено в его собственном доме с огнестрельным ранением. При этом сообщается, что речь не идет о самоубийстве. Вероятнее всего, оружие Петрова случайно выстрелило, когда он его чистил.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Пока известно лишь то, что следов взлома и борьбы на месте происшествия не обнаружено.

#в стране и мире #Ленинградская область #смерть #происшествие
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