Редким моментом двухпартийного консенсуса в США стали усталость и раздражение от руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака, пишет Politico со ссылкой на источники.

Многие опасаются, что поведение Ермака все больше угрожает и без того напряженным отношениям между Украиной и администрацией Дональда Трампа. Один из собеседников, знакомых с взаимодействием Ермака с администрацией в Вашингтоне, описал его как «двухпартийного раздражителя», утверждает издание.

Во время поездки в Вашингтон в начале июня Ермак с трудом добивался встреч с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа в последнюю минуту. Он приехал без четкой повестки.

«Мы не знаем, зачем он здесь», — сказал Politico один из людей, знакомых с визитом.

Визит был «катастрофой с украинской точки зрения», сказал изданию еще один источник, который описал Ермака как «экзистенциальную обузу» для Украины.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что несостоявшаяся встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 стала «ударом» для Киева.