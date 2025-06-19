Количество дезертиров в ВСУ стремительно растет. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами международных информ-агентств на полях Петербургского экономического форума. Программа по набору контрактников в возрасте от 18-ти до 24-х лет провалилась. На Украине снова заговорили о мобилизации женщин. Сотрудники военкоматов забирают всех подряд, так как потери ВСУ, превышают количество новобранцев.

На этих кадрах сотрудник ТЦК избивает учителя в Харькове. Просто из-за того что тот якобы косо на него посмотрел. Мобилизация на Украине уже давно с уличными рукопашным боями.

Киевская область. Людоловы из эскадронов смерти Зеленского сильно избили мужчину, которому явно было с ними не по пути. И попросту бросили его на улице.

Сотрудники военкоматов гребут всех подряд. На днях в Червонограде похитили и уже четверо суток удерживают священника УПЦ.

На Львовщине мобилизованный выпрыгнул на ходу из кузова грузовика по пути на полигон. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. А в Харькове отловленный на улице гражданин поджег здание ТЦК. Воспользовался паникой и сбежал. Это уже не пассивный протест, а открытая демонстрация отвращения к системе. Народ больше не боится - он ненавидит. В Одесской области на дверях придорожного кафе повесили объявление: «Сотрудников ТЦК не обслуживаем!».

Сотрудники ТЦК теперь терроризируют людей даже в компьютерных играх. В украинском аналоге знаменитого экшн-шутера они преследуют персонажей.

О массовой принудительной мобилизации на Украине говорил накануне Владимир Путин в Петербурге на полях экономического форума. Потери ВСУ на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Подразделения укомплектованы только на половину. А программа по набору на контракт молодежи от 18 до 24 лет с треском провалилась.

«Приняли решение восемнадцатилетних мальчишек забирать, планировали набрать полторы тысячи. По-моему, набрали всего тысячу, а потом 500 человек разбежались просто. И нарастает количество дезертиров, просто растет очень сильно», - сказал глава государства.

Всему миру открыл глаза на масштабные потери украинкой армии недавний обмен телами погибших. Более шести тысяч трупов боевиков ВСУ - в обмен на 78 наших героев. При том, что Киев очень долго не хотел принимать своих погибших. Видимо это было ударом под дых всей их пропаганде.

«Мы показываем реальный масштаб потерь украинского режима путем обмана и ТЦК в ловушку сколько попало мы говорим правду», - объяснил затяжку времени при передаче тел Киевом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В незалежной уже заговорили о мобилизации всех несовершеннолетних. В том числе и женщин. Видимо пушечное мясо уже на исходе. В украинских соцсетях пишут что Зеленский обещал быть президентом мира, а стал лицом войны и гибели нации. У людей все больше гнева и недовольства своим просроченным лидером.

Латать дыры на фронте киевской хунте становится нечем. Об этом говорит в том числе и прорыв российской армии в Сумкой области. На некоторых участках из укреплений наши подразделения встречает только колючая проволока. У Зеленского были большие планы на саммит G7, где он хотел снова попросить у Трампа оружия. Но американский президент уехал, не пообщавшись и оставив Зеленского в дураках.