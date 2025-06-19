Петербургский международный экономический форум посетили представители 140 государств. Уровень гостей и количество стран-участников в очередной раз подтверждают - все заявления Запада по поводу изоляции России - не более чем пустой звук, отметил корреспондент «Звезды» Александр Тарасенко.

Делегация Бахрейна - самая многочисленная на форуме. Сама страна привлекает инвестиции со всего мира - на ПМЭФ Бахрейн имеет особый статус страны гостя.

«Мы очень ценим культурное сотрудничество Бахрейна и России. Мы давно сотрудничаем с Эрмитажем и другими музеями в России, ценим поддержку министерства культуры России и укрепляем наше сотрудничество», - заявил посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед Аль-Саати.

Крупные американские бизнесмены, частные инвесторы и экономисты прибыли на Петербургский международный экономический форум в составе делегации, которую возглавил председатель торговой палаты США в России Роберт Эйджи.

Он заявил, что американские компании, ушедшие из РФ, ищут возможность, чтобы вернуться.

«Они следят, ждут именно сигнала. <..> Есть возможности внедрить американские компании, технологии, для развития России», - подчеркнул Роберт Эйджи.

Впрочем, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американцы возвращаются в Россию не ради дружбы, а потому что теряют выгоду.

На полях ПМЭФ продолжаются международные встречи Денис Мантуров встретился с Министром внешнеэкономических связей Венгрии, обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Также на форуме состоялась возможно самая экономическая сессия в ней принимали участие председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и сразу два министра - Максим Решетников и Антон Силуанов. Говорили о сложном - выходе российской экономики из рецессии используя понятные всем образы.

«У нас сейчас я бы сказал похолодание, но за ним всегда приходит лето», -- считает Силуанов.

Набиуллина в свою очередь назвала главной задачей для экономики РФ «выход из перегрева».

«У нас экономика спроса росла, а экономика предложения отставала. Отсюда и перегрев и инфляция», - подчеркнула она.

Таким образом, главная задача российской экономики сейчас - добиться снижения инфляции при сохранении низкой безработицы.

«Я просто за то, чтобы помимо веры в 4% можно хотя бы немножко любви к экономике чуть-чуть или хотя бы отсутствие не любви», - призвал на сессии глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В трендах форума самые современные технологии. На одном из стендов представлены бионические протезы. Владислав Темирбулатов - участник СВО, потерял ногу в 2023 на Курском направлении. Теперь у него новые стопа и колено из карбона.

«У меня активная стопа стоит для активного вида спорта. Могу прыгать бегать. Даже на одной ноге, имеет хорошую динамику за счёт карбоновой пружины», - рассказал Темирбулатов.

Уже очень скоро Владислав как и другие участники СВО сможет заселяться в гостиницы без паспорта, предъявив только военный билет. Об этом на форуме рассказал заместитель министра эконом развития - Алексей Херсонцев.

На улице рядом с павильонами прошла выставка новой военной техники - посидеть внутри настоящей боевой машины может любой желающий.

«Уже очень скоро этот бронеавтомобиль появится в зоне Специальной военной операции - "Штурм" будут для перевозки грузов и буксирования. Способен выживать даже под интенсивным огнем противника», - рассказал корреспондент Александр Тарасенко.

На стенде Башкортостана, как отметил корреспондент, показали «Киборга медведя» и робопчел, которыми можно управлять. Но внимание публики захватили футболки с цитатами Путина - очередь за ними простирается почти на 200 метров.

Ежедневно на форуме подписывают сотни соглашений. Например, ПСБ и Московский Физико-технический институт договорились о стратегическом партнерстве. Стороны создадут совместное предприятие для разработок в сфере искусственного интеллекта. Также банк и институт создадут инвестиционное партнёрство для финансирования инновационных проектов в области робототехники, искусственного интеллекта и цифрового неба, в также новую среду для подготовки специалистов в области ИИ.

Ранее замминистра обороны России Анна Цивилева подчеркнула, что через развитие рынка адаптивной одежды в РФ делается важный шаг к созданию инклюзивного общества.