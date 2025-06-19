Петербургский международный экономический форум посетили представители 140 государств. Уровень гостей и количество стран-участников в очередной раз подтверждают - все заявления Запада по поводу изоляции России - не более чем пустой звук, отметил корреспондент «Звезды» Александр Тарасенко.
Делегация Бахрейна - самая многочисленная на форуме. Сама страна привлекает инвестиции со всего мира - на ПМЭФ Бахрейн имеет особый статус страны гостя.
«Мы очень ценим культурное сотрудничество Бахрейна и России. Мы давно сотрудничаем с Эрмитажем и другими музеями в России, ценим поддержку министерства культуры России и укрепляем наше сотрудничество», - заявил посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед Аль-Саати.
Крупные американские бизнесмены, частные инвесторы и экономисты прибыли на Петербургский международный экономический форум в составе делегации, которую возглавил председатель торговой палаты США в России Роберт Эйджи.
Он заявил, что американские компании, ушедшие из РФ, ищут возможность, чтобы вернуться.
«Они следят, ждут именно сигнала. <..> Есть возможности внедрить американские компании, технологии, для развития России», - подчеркнул Роберт Эйджи.
Впрочем, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американцы возвращаются в Россию не ради дружбы, а потому что теряют выгоду.
На полях ПМЭФ продолжаются международные встречи Денис Мантуров встретился с Министром внешнеэкономических связей Венгрии, обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Также на форуме состоялась возможно самая экономическая сессия в ней принимали участие председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и сразу два министра - Максим Решетников и Антон Силуанов. Говорили о сложном - выходе российской экономики из рецессии используя понятные всем образы.
«У нас сейчас я бы сказал похолодание, но за ним всегда приходит лето», -- считает Силуанов.
Набиуллина в свою очередь назвала главной задачей для экономики РФ «выход из перегрева».
«У нас экономика спроса росла, а экономика предложения отставала. Отсюда и перегрев и инфляция», - подчеркнула она.
Таким образом, главная задача российской экономики сейчас - добиться снижения инфляции при сохранении низкой безработицы.
«Я просто за то, чтобы помимо веры в 4% можно хотя бы немножко любви к экономике чуть-чуть или хотя бы отсутствие не любви», - призвал на сессии глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В трендах форума самые современные технологии. На одном из стендов представлены бионические протезы. Владислав Темирбулатов - участник СВО, потерял ногу в 2023 на Курском направлении. Теперь у него новые стопа и колено из карбона.
«У меня активная стопа стоит для активного вида спорта. Могу прыгать бегать. Даже на одной ноге, имеет хорошую динамику за счёт карбоновой пружины», - рассказал Темирбулатов.
Уже очень скоро Владислав как и другие участники СВО сможет заселяться в гостиницы без паспорта, предъявив только военный билет. Об этом на форуме рассказал заместитель министра эконом развития - Алексей Херсонцев.
На улице рядом с павильонами прошла выставка новой военной техники - посидеть внутри настоящей боевой машины может любой желающий.
«Уже очень скоро этот бронеавтомобиль появится в зоне Специальной военной операции - "Штурм" будут для перевозки грузов и буксирования. Способен выживать даже под интенсивным огнем противника», - рассказал корреспондент Александр Тарасенко.
На стенде Башкортостана, как отметил корреспондент, показали «Киборга медведя» и робопчел, которыми можно управлять. Но внимание публики захватили футболки с цитатами Путина - очередь за ними простирается почти на 200 метров.
Ежедневно на форуме подписывают сотни соглашений. Например, ПСБ и Московский Физико-технический институт договорились о стратегическом партнерстве. Стороны создадут совместное предприятие для разработок в сфере искусственного интеллекта. Также банк и институт создадут инвестиционное партнёрство для финансирования инновационных проектов в области робототехники, искусственного интеллекта и цифрового неба, в также новую среду для подготовки специалистов в области ИИ.
Ранее замминистра обороны России Анна Цивилева подчеркнула, что через развитие рынка адаптивной одежды в РФ делается важный шаг к созданию инклюзивного общества.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»