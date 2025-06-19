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Капитаном горящего в Оманском заливе танкера оказался россиянин

Всего на борту находились семь граждан РФ.
Константин Денисов 2025-06-19 19:37:56
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Капитаном загоревшегося в Оманском заливе танкера Adalynn является гражданин Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Дубае.

По данным дипломатов, всего на борту судна находилось семь россиян. Их эвакуировали и доставили в город Фуджейра.

«В состав экипажа входили семь граждан России, включая капитана судна», - рассказали в диппредставительстве.

Напомним, в минувший вторник в заливе столкнулись танкеры Adalynn и Front Eagle, перевозившие сырую нефть.

Напомним, в минувший вторник в заливе столкнулись танкеры Front Eagle и Adalynn, перевозившие сырую нефть. После этого произошел пожар.

#Россия #в стране и мире #авария #танкеры #Оманский залив
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