Капитаном горящего в Оманском заливе танкера оказался россиянин

Капитаном загоревшегося в Оманском заливе танкера Adalynn является гражданин Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Дубае.

По данным дипломатов, всего на борту судна находилось семь россиян. Их эвакуировали и доставили в город Фуджейра.

«В состав экипажа входили семь граждан России, включая капитана судна», - рассказали в диппредставительстве.

Напомним, в минувший вторник в заливе столкнулись танкеры Adalynn и Front Eagle, перевозившие сырую нефть.

Напомним, в минувший вторник в заливе столкнулись танкеры Front Eagle и Adalynn, перевозившие сырую нефть. После этого произошел пожар.