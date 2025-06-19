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В Киеве прошла самая масштабная акция протеста с начала СВО

Население выразило недовольство деятельностью Агентства по розыску и управлению активами.
Константин Денисов 2025-06-19 18:42:00
© Фото: Стрингер, РИА Новости

В Киеве прошла самая масштабная акция протеста с момента начала СВО. Как сообщает aif.ru, местные жители выразили недовольство деятельностью Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

Работа ведомства была охарактеризована протестующими как произвол. Напомним, что агентство занимается выявлением активов, находящихся под арестом.

Суть претензий участников акции свелась к тому, что сотрудники АРМА незаконно изымают землю, а также лишают граждан права голоса.

АРМА была создана в 2016 году в качестве аналога действующих в Европе ARO/AMO. У ведомства есть свой реестр, оно активно сотрудничает с международными организациями и подчиняется украинским властям.

#в стране и мире #Украина #Киев #протесты #акция
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