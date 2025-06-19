В Киеве прошла самая масштабная акция протеста с начала СВО

В Киеве прошла самая масштабная акция протеста с момента начала СВО. Как сообщает aif.ru, местные жители выразили недовольство деятельностью Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

Работа ведомства была охарактеризована протестующими как произвол. Напомним, что агентство занимается выявлением активов, находящихся под арестом.

Суть претензий участников акции свелась к тому, что сотрудники АРМА незаконно изымают землю, а также лишают граждан права голоса.

АРМА была создана в 2016 году в качестве аналога действующих в Европе ARO/AMO. У ведомства есть свой реестр, оно активно сотрудничает с международными организациями и подчиняется украинским властям.