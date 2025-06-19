МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Поезд с трофеями из зоны спецоперации прибыл в Йошкар-Олу

В патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» приняли участие более 7 000 гостей и жителей города.
2025-06-19 18:51:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что агитационный поезд МО РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл в Йошкар-Олу. Экспозицию железнодорожного состава посетили более 7 000 человек. 

В рамках акции состоялось вручение медалей МО РФ «За помощь и милосердие». Их получили гражданские активисты, оказывающие поддержку нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции. 

Участники акции смогли пообщаться с мотострелками из состава общевойсковой армии Центрального военного округа, выполняющими задачи в зоне спецоперации.

В музейных вагонах агитпоезда были представлены экспозиции, посвященные различным родам войск - Сухопутным, Воздушно-космическим силам, ВДВ, Военно-морскому флоту, а также деятельности «Юнармии» и Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации. На четырех железнодорожных платформах демонстрировались образцы трофейной техники, захваченной в ходе СВО, - бронетранспортеры M113 и MaxxPro (США), Kirpi (Турция), Roshel Senator (Канада) и Cougar (США).

На одной из платформ развернули полевую кухню с солдатской кашей. Также действовал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Кроме этого, прошли акции «Письмо на фронт» и «Рисунок воину».

Ранее сообщалось, что агитпоезд Минобороны с трофеями СВО сделал остановку в Казани.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Йошкар-Ола #Марий Эл #агитпоезд #Единство в памяти. Сила в подвиге!
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 