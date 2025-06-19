Поезд с трофеями из зоны спецоперации прибыл в Йошкар-Олу

Минобороны России сообщает, что агитационный поезд МО РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл в Йошкар-Олу. Экспозицию железнодорожного состава посетили более 7 000 человек.

В рамках акции состоялось вручение медалей МО РФ «За помощь и милосердие». Их получили гражданские активисты, оказывающие поддержку нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции.

Участники акции смогли пообщаться с мотострелками из состава общевойсковой армии Центрального военного округа, выполняющими задачи в зоне спецоперации.

В музейных вагонах агитпоезда были представлены экспозиции, посвященные различным родам войск - Сухопутным, Воздушно-космическим силам, ВДВ, Военно-морскому флоту, а также деятельности «Юнармии» и Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации. На четырех железнодорожных платформах демонстрировались образцы трофейной техники, захваченной в ходе СВО, - бронетранспортеры M113 и MaxxPro (США), Kirpi (Турция), Roshel Senator (Канада) и Cougar (США).

На одной из платформ развернули полевую кухню с солдатской кашей. Также действовал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Кроме этого, прошли акции «Письмо на фронт» и «Рисунок воину».

Ранее сообщалось, что агитпоезд Минобороны с трофеями СВО сделал остановку в Казани.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.