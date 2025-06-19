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В МИД потребовали извинений от итальянской телекомпании за слова об ударе по Кремлю

Представитель Rai допустил непозволительный комментарий в соцсетях.
Константин Денисов 2025-06-19 17:31:42
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Итальянская телекомпания Rai должна принести свои извинения России за слова об ударе по Кремлю. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как минимум мы ожидаем официальных извинений от руководства телерадиокомпании Rai, но мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии - такая разнузданность и такая вседозволенность», - сказала Захарова.

Напомним, что директор по институциональным связям итальянской государственной телекомпании Rai Марко Фриттелла весьма неполиткорректно прокомментировал новость о возможном одновременном нахождении в Москве президента России Владимира Путина, экс-главы Сирии Башара Асада и духовного лидера Ирана Али Хаменеи.

В соцсети Х Фриттелла написал, что «достаточно было бы одной точной ракеты». Позже он удалил этот пост. Захарова отметила, что это могло быть сделано из-за шквала критики в комментариях.

Представитель МИД призналась, что сама сразу перепроверила информацию о высказывании Фриттеллы, потому что не сразу поверила в нее.

#в стране и мире #италия #Мария Захарова #Владимир Путин #МИД РФ #Башар Асад #Али Хаменеи
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