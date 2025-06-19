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Песков: Трамп пока не принял решения о вмешательстве в ирано-израильский конфликт

Россия предлагала сторонам посреднические услуги по урегулированию ситуации.
Константин Коковешников Константин Денисов 2025-06-19 18:05:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Белого дома  Дональд Трамп пока не принял решения о прямом вмешательстве Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока, насколько, по крайней мере, мы знаем, на словах американский президент не принял решения, вступать ли напрямую в конфликт», - сказал Песков.

Кроме того, он отметил, что американский лидер не может принять или отказаться от посреднических услуг России по урегулированию конфликта, поскольку предложение Москвы касается только участвующих в нем сторон.

Также Песков выразил обеспокоенность ситуацией, заметив, что Ближний Восток является важным для России регионом, который к тому же находится достаточно близко к границам страны. В связи с этим Москва озабочена нестабильной обстановкой, которая может угрожать и ее безопасности.

#Россия #сша #Дональд Трамп #Кремль #Израиль #Иран #Дмитрий Песков #наш эксклюзив
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