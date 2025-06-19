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Французский премьер застрял в самолете на Парижском авиасалоне

На мероприятии впервые показали истребитель Rafale F5.
Дима Иванов 2025-06-19 17:58:35
© Фото: Defence_Index, Х © Видео: Defence_Index, Х

Премьер-министр Франции Франсуа Байру застрял в кабине истребителя Rafale на Парижском авиасалоне, пишет La République des Pyrénées. Видео с попытками Байру вылезти публикуют посетители мероприятия в соцсетях.

«Не все - Томы Крузы, и премьер-министр Франсуа Байру испытал это на собственном опыте во время презентации Rafale на Парижском авиасалоне», - говорится в публикации.

На кадрах французский премьер держится руками за люк кабины истребителя и в течение примерно 20 секунд безуспешно пытается вылезти. Присутствующий на месте пилот помогал чиновнику справиться с этой нелепой ситуацией.

Ранее Макрон опубликовал снятое на полях саммита G7 видео под песню россиянина Алексея Плужникова «Капибара».

#Франция #Rafale #Застрял #Франсуа Байру
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