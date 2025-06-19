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«Автодор»: некоторые участки дорог всегда будут без мобильной связи

Все потому, что некоторые участки дорог пролегают через «закрытые территории».
Дима Иванов 2025-06-19 15:39:25
© Фото: Михаил Куравлев, РИА Новости

Ряд участков федеральных дорог в России всегда будут без мобильной связи, некоторые участки пролегают через «закрытые территории», рассказал на полях Петербургского экономического форума глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

По словам руководителя госкомпании, чтобы развивать движение беспилотных транспортных средств, необходимо модернизировать инфраструктуру - но «с деньгами сейчас все не очень хорошо».

«Надо подстраиваться под дорогу, которая уже есть. Под инфраструктуру, в которую уже вложены большие деньги. И не думать, что мы там еще что-то большое сделаем. Есть некоторые места, где этой связи не будет никогда. Не потому, что Минцифры плохо работает, а потому, что есть закрытые территории. Связи там просто не будет», - сказал Петушенко.

При этом он не стал пояснять, что имеет в виду под «закрытыми территориями».

Ранее замминистра транспорта России Андрей Никитин сообщил, что интернет на борту российских самолетов будет внедрен не раньше 2027 года.

#в стране и мире #пмэф #интернет #дороги
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