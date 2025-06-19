МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты «Градов» поддержали штурмовиков на Красноармейском направлении

Новые и новые цели для артиллеристов выявляют операторы беспилотных летательных аппаратов. Они делают это в круглосуточном режиме.
2025-06-19 18:29:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о том, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» обеспечили продвижение наших штурмовых групп на Красноармейском направлении.

«Разведывательные БПЛА круглосуточно ведут мониторинг позиций ВСУ, выявляя замаскированные огневые точки и технику противника. Полученные данные в режиме реального времени передаются артиллеристам и операторам ударных дронов, что обеспечивает высокую точность поражения целей», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что для наибольшей эффективности в поддержке штурмовых групп организовано тесное взаимодействие между ними и артиллеристами, а также операторами беспилотных летательных аппаратов.

Этот уровень взаимодействия позволяет менять тактику действий в зависимости от обстановки, что сильно повышает эффективность боевой работы.

При этом в МО РФ отметили, что противника дополнительно бьют FPV-дронами и беспилотниками, оборудованными системами сброса боеприпасов. Это нужно, чтобы добраться до личного состава врага, который засел в укреплениях и который труднодоступен для других средств поражения.

Ранее сообщалось, что расчеты «Градов» уничтожили пехоту ВСУ на опорнике под Часовым Яром. Результатом огневого воздействия тут же воспользовались российские штурмовые группы. Они ворвались на опорный пункт и взяли его под контроль.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #РСЗО #Град #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 