Расчеты «Градов» поддержали штурмовиков на Красноармейском направлении

Минобороны России сообщает о том, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» обеспечили продвижение наших штурмовых групп на Красноармейском направлении.

«Разведывательные БПЛА круглосуточно ведут мониторинг позиций ВСУ, выявляя замаскированные огневые точки и технику противника. Полученные данные в режиме реального времени передаются артиллеристам и операторам ударных дронов, что обеспечивает высокую точность поражения целей», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что для наибольшей эффективности в поддержке штурмовых групп организовано тесное взаимодействие между ними и артиллеристами, а также операторами беспилотных летательных аппаратов.

Этот уровень взаимодействия позволяет менять тактику действий в зависимости от обстановки, что сильно повышает эффективность боевой работы.

При этом в МО РФ отметили, что противника дополнительно бьют FPV-дронами и беспилотниками, оборудованными системами сброса боеприпасов. Это нужно, чтобы добраться до личного состава врага, который засел в укреплениях и который труднодоступен для других средств поражения.

Ранее сообщалось, что расчеты «Градов» уничтожили пехоту ВСУ на опорнике под Часовым Яром. Результатом огневого воздействия тут же воспользовались российские штурмовые группы. Они ворвались на опорный пункт и взяли его под контроль.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.