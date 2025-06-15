Вертолет с туристами из США упал в море около Афин

Частный вертолет с американскими туристами упал в воду в пригороде Афин сразу после взлета, пассажиры не пострадали, сообщило греческое общественное телевидение ERTnews. Инцидент произошел в южном пригороде Афин Вульягмени сегодня днем.

«Прежде чем он смог набрать высоту, в течение нескольких секунд после взлета потерпел крушение. По указанию пилота пассажиры самостоятельно выбрались из вертолета», - говорится в сообщении телеканала.

Вертолет двигался к острову Миконос. На борту находились пятеро пассажиров, они находятся в безопасности. Пилот вертолета дает показания по случившемуся.

Заключение о причинах аварии будет сделано после того, как летательный аппарат поднимут со дна - это будет осуществлено в течение двух дней, уточняет телеканал. По предварительно информации, крушение могло произойти из-за ветра или механической неисправности.