МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Залог суверенитета: почему День России стал символом ее возрождения

В Георгиевском зале Кремля в этот день наградили тех, кто внес свой вклад в развитие нашей страны.
Константин Герцев 2025-06-15 20:25:35
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Страна на этой неделе отметила День России. Двенадцатого июня, 35 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Это был 90-й год, Советский Союз еще не распался, но принятие этого правового акта стало первым шагом к провозглашению суверенитета России. Конституция страны стала главным законом государства, а все нормативно-правовые акты России - главенствующими над советскими.

Главные торжества состоялись в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где организовали особенный праздничный церемониал. Каждого Героя Труда и обладателя государственной премии Владимир Путин приветствовал лично.

Это традиция - в День России чествовать тех, кто внес вклад в развитие нашей страны. В своем вступительном слове Владимир Путин обратил внимание на символичность момента. Праздник олицетворяет тысячелетний путь российского государства, объединяя в себе историю, культуру, природное богатство и самобытность регионов. Президент подчеркнул, что в нынешнее непростое время эта солидарность приобретает особое значение.

«Сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем, уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот. Наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России», - сказал президент.

Писатель и публицист Александр Проханов одним из первых призвал защитить детей Донбасса. Его сердце и слово с Россией навсегда. Литературные произведения и выступления автора неизменно отражают глубокую приверженность интересам страны и стремление сплотить общество вокруг истинно патриотических идеалов.

«Трудятся воины в окопах Донбасса, трудится рабочий на оборонном заводе в три смены, создавая лучшие в мире танки, самолеты, трудятся монахи в монастырях, денно и нощно молясь у алтарей за сбережение нашей Родины, трудитесь вы, Владимир Владимирович. И все эти труды, вместе взятые, соединенные в один огненный фокус, позволят нам приблизиться к нашей мечте - создать наше божественное бессмертное русское государство», - отметил Проханов.

День России стал настоящим символом преемственности поколений, памяти о великом прошлом и веры в достойное будущее страны.

Подробнее, о том как прошел праздник и что он значит для современной России в материале Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Путин #день россии #награждение #Кремль #Президент #Конституция #Георгиевский зал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 