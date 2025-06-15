Природа «нации львов»: как Израиль осуществил агрессию против Ирана

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал наносить удары по территории Ирана. Диверсионные группы Моссад, которые задолго до атаки были скрытно внедрены на территорию страны, с помощью беспилотников атаковали иранскую систему ПВО, что позволило нанести воздушные ракетные удары по военным целям Ирана.

Были атакованы объекты военного командования, командные центры, штабы и ядерные объекты. Министерство обороны Ирана подтвердило гибель военного руководства страны – погибли начальник Генерального штаба Вооруженных сил, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции, командующий Центральным штабом и другие. Также погибли не менее шести иранских физиков-ядерщиков. Бьет Израиль и по гражданским объектам - уже есть многочисленные жертвы среди мирных жителей, в том числе детей. Израиль выставил Ирану ультиматум: отказ от ударов возмездия и ядерной программы или полный коллапс страны.

«Агрессия против Ирана показала всей нации правдивость многолетней позиции Ирана о том, что "агрессия" и "преступления" являются синонимами природы израильского режима. Конечно же, народ и власти Ирана не будут молчать. Их законный и решительный ответ заставят врага сожалеть о его поступке», - отреагировал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Спустя несколько часов после ночной атаки на страну по Израилю был нанесен ответный не менее мощный удар. Причем израильский «Железный Купол» с такой множественной атакой не справился, и после третьей волны системы ПВО уже фактически бездействовали.

В Тель-Авиве уничтожено здание Армии Израиля, среди погибших высокопоставленные армейские офицеры, взрывы зафиксированы в Иерусалиме, поражен один из израильских ядерных объектов исследовательского центра в городе Димона. Иран также сообщил как минимум о двух сбитых израильских истребителях F-35 американского производства.

В то время как Израиль пытается привлечь к войне США и Европу, Иран поднял над мечетью Джам-каран красный флаг мести и предупредил страны Запада, включая Францию, Британию и США, что в случае помощи Тель-Авиву их объекты на Ближнем Востоке тоже станут целью для ударов. Более того Иран готов привести в действие свой главный экономический аргумент - перекрыть Ормузский пролив, через который идет основной транзит нефти и газа из Персидского залива.

Ситуация вокруг Ирана стала главной темой разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Накануне состоялся очередной телефонный разговор двух лидеров - российский президент осудил военную операцию Израиля против Ирана и сообщил о готовности Москвы выступить посредником в урегулировании ближневосточного конфликта.

«Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остается неизменным, и, как отметил Владимир Путин, мы и дальше будем действовать исходя из этого», - подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков.

О том, как развивались события на Ближнем Востоке в последние дни и какие прогнозы, смотрите в сюжете Романа Гальперина для программы «Главное с Ольгой Беловой».