В генконсульстве РФ в Дубае рассказали о застрявших в ОАЭ туристах

Около трех тысяч российских туристов не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Дубае.
Трудности в работе авиакомпаний возникли в связи с временным закрытием воздушного пространства над Ираном в связи с обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.
«Это затронуло порядка 10 тысяч российских граждан. Основная часть уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек», - заявили ТАСС в российской дипмиссии.
Пассажирам рейсов, которые были задержаны или отменены, дипломаты оказывают всю необходимую помощь. Генконсульство РФ работает с перевозчиками и туроператорами.
Ежедневно на телефон горячей линии поступает до 100 звонков по вопросам переоформления или возврата билетов, а также продления проживания.
Напомним, ситуация в ближневосточном регионе резко обострилась в ночь на 13 июня, когда Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. Тель-Авив называет эти удары превентивными, в Тегеране считают это агрессией. Стороны обмениваются ракетными ударами. С обеих сторон есть жертвы и раненые.
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