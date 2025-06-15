В генконсульстве РФ в Дубае рассказали о застрявших в ОАЭ туристах

Около трех тысяч российских туристов не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Дубае.

Трудности в работе авиакомпаний возникли в связи с временным закрытием воздушного пространства над Ираном в связи с обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

«Это затронуло порядка 10 тысяч российских граждан. Основная часть уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек», - заявили ТАСС в российской дипмиссии.

Пассажирам рейсов, которые были задержаны или отменены, дипломаты оказывают всю необходимую помощь. Генконсульство РФ работает с перевозчиками и туроператорами.

Ежедневно на телефон горячей линии поступает до 100 звонков по вопросам переоформления или возврата билетов, а также продления проживания.

Напомним, ситуация в ближневосточном регионе резко обострилась в ночь на 13 июня, когда Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. Тель-Авив называет эти удары превентивными, в Тегеране считают это агрессией. Стороны обмениваются ракетными ударами. С обеих сторон есть жертвы и раненые.