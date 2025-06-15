МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В генконсульстве РФ в Дубае рассказали о застрявших в ОАЭ туристах

Всего нарушения в работе авиакомпаний затронули около 10 тысяч российских граждан, сообщили в дипмиссии.
Ян Брацкий 2025-06-15 19:57:30
© Фото: Markus Mainkahttpimagebroker.com#search Global Look Press

Около трех тысяч российских туристов не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Дубае.

Трудности в работе авиакомпаний возникли в связи с временным закрытием воздушного пространства над Ираном в связи с обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

«Это затронуло порядка 10 тысяч российских граждан. Основная часть уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек», - заявили ТАСС в российской дипмиссии.

Пассажирам рейсов, которые были задержаны или отменены, дипломаты оказывают всю необходимую помощь. Генконсульство РФ работает с перевозчиками и туроператорами.

Ежедневно на телефон горячей линии поступает до 100 звонков по вопросам переоформления или возврата билетов, а также продления проживания.

Напомним, ситуация в ближневосточном регионе резко обострилась в ночь на 13 июня, когда Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. Тель-Авив называет эти удары превентивными, в Тегеране считают это агрессией. Стороны обмениваются ракетными ударами. С обеих сторон есть жертвы и раненые.

#в стране и мире #оаэ #Туристы #россияне #дубай
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 