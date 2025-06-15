Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Президент России Владимир Путин тепло поздравил председателя КНР Си Цзиньпина, говорится на сайте Кремля. Сегодня Си Цзиньпину исполнилось 72 года.

«Владимир Путин направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину, в которой тепло поздравил его с Днем рождения. Президент России пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», - говорится в сообщении.

Накануне российский лидер поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа, которому исполнилось 79 лет. Путин выразил свои поздравления и пожелания в ходе телефонного разговора глав двух государств.

Кроме того, Путин упомянул празднование в Штатах Дня американского флага и 250-летия Сухопутных войск.

Разговор Путина и Трампа продлился 50 минут. Стороны успели подробно обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. Российский президент подтвердил настрой Москвы и ее заинтересованность в завершении конфликта с Киевом.