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Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Владимир Путин пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего.
Ян Брацкий 2025-06-15 19:28:58
© Фото: Xinhua Global Look Press

Президент России Владимир Путин тепло поздравил председателя КНР Си Цзиньпина, говорится на сайте Кремля. Сегодня Си Цзиньпину исполнилось 72 года.

«Владимир Путин направил телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину, в которой тепло поздравил его с Днем рождения. Президент России пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», - говорится в сообщении.

Накануне российский лидер поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа, которому исполнилось 79 лет. Путин выразил свои поздравления и пожелания в ходе телефонного разговора глав двух государств.

Кроме того, Путин упомянул празднование в Штатах Дня американского флага и 250-летия Сухопутных войск.

Разговор Путина и Трампа продлился 50 минут. Стороны успели подробно обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. Российский президент подтвердил настрой Москвы и ее заинтересованность в завершении конфликта с Киевом.

#Путин #Кремль #кнр #Си Цзиньпин #Президент #день рождения
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