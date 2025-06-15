Расчет оперативного тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожил командный пункт оперативно-тактической группы ВСУ «Луганск».

Кадры объективного контроля и поражения боевиков киевского режима публикует Минобороны России.

На них видно, как ракета точно попадает в группу зданий, после чего над ними вырастает облако огня и дыма.

Сегодня это не единственные потери киевского режима. Ранее стало известно, что расчет ОТРК «Искандер» ударил по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Святогоровка Донецкой народной республики.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.