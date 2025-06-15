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Лавров и Фидан призвали остановить спираль насилия на Ближнем Востоке

В МИД России заявили о состоявшемся телефонном разговоре между главой МИД России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом, стороны обменялись мнениями об обострении ситуации на Ближнем Востоке.
Лиза Губина 2025-06-15 17:50:20
© Фото: Turkish Foreign Affairs apaima Keystone Press Agency Global Look Press

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан заявили о необходимости прекратить боевые действия между Израилем и Ираном и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия на Ближнем Востоке. Об этом было сказано в ходе телефонного разговора между высокопоставленными дипломатами, сообщили в МИД РФ.

Министры предупредили о непредсказуемых последствиях противостояния Ирана и Израиля для всего региона.

«С турецкой стороны была выражена высокая оценка неизменной готовности России предпринять посреднические усилия», - отметили в сообщении ведомства в Telegram.

Беседа состоялась сегодня, 15 июня, по инициативе Анкары.

Напомним, новый виток обострения в отношениях между Ираном и Израилем начался после ночной атаки Тель-Авива 13 июня на ядерные объекты Тегерана, жертвами стали высокопоставленные военные командиры и ученые-ядерщики. В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».

Сегодня утром в МИД Ирана заявили о готовности заключить сделку, гарантирующую отсутствие ядерного оружия. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оправдал атаку на Тегеран якобы намерением Ирана передать ядерное оружие после создания своим партнерам в регионе.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Израиль #Иран #МИД РФ #Хакан Фидан #телефонный разговор
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