«Носорог» Гаттузо встал у руля сборной Италии по футболу

У сборной Италии по футболу новый главный тренер. Кресло наставника занял Дженнаро Гаттузо. На посту руководителя он сменил экс-тренера петербургского «Зенита» Лучано Спалетти. Уже 19 июня нового тренера представят команде, сообщается на сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

«Гаттузо - символ итальянского футбола. Форма сборной для него как вторая кожа. Его мотивация, его профессионализм и его опыт будут иметь основополагающее значение при решении задач национальной сборной», - заявил президент FIGC Габриэле Гравина.

Он также поблагодарил Гаттузо за готовность и полную самоотверженность, с которыми он принял новый для себя кадровый вызов.

Дженнаро Гаттузо 47 лет. Любителям итальянского футбола от хорошо знаком. До прихода в сборную Гаттузо по прозвищу «Носорог» тренировал «Палермо», «Наполи», «Милан» и прочие футбольные клубы.

Будучи игроком сборной Италии в 2006 году Гаттузо стал чемпионом мира. Кроме того, в активе знаменитого итальянца два чемпионата и Суперкубка Италии, Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира и Кубок Италии.