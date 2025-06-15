Сийярто раскритиковал план фон дер Ляйен и Зеленского против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по отказу от российских энергоносителей, предупредив об ущербе подобной инициативы для всей Европы.

По его словам, план был разработан под давлением Киева, чтобы поддержать его в конфликте, и может разрушить экономику стран Центральной Европы и всего региона в целом.

«План фон дер Ляйен - Зеленского создает чрезвычайно серьезные вызовы и угрозы для энергоснабжения как Венгрии, так и Словакии», - сказал Сийярто в интервью изданию Mandiner.

Он добавил, что Венгрия намерена не допустить одобрения этой инициативы в ЕК, такой же позиции придерживается Словакия.

Речь идет о плане, который предусматривает полный отказ от нефти, газа и ядерного топлива для АЭС к концу 2027 года. Вопрос будет рассматриваться в ЕС на встрече министров энергетики 16 июня.

Напомним, на этой неделе с критикой подобного предложения также выступила Словакия. Премьер-министр страны Роберт Фицо спрогнозировал кризис для Братиславы, если поставки газа, нефти и ядерного топлива из России будут прекращены. Он пообещал, что Словакия не поддержит предстоящий 18-ый пакет санкций против нашей страны.