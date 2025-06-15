Окулист раскрыл особенности близорукости в разном возрасте

Незначительные проблемы со зрением - не повод надевать очки. Таким мнением со «Звездой» поделился офтальмолог Вячеслав Куренков.

«Если у человека минус 1 или слабая близорукость, то он вполне может до 40 лет не пользоваться очками. До этого времени активно работает аккомодация*, такие пациенты, как правило, не пользуются очками», - рассказал Куренков.

С детьми ситуация прямо противоположная. В случае с несовершеннолетними окулист рекомендовал не медлить с коррекцией, даже если минус совсем небольшой.

«Допустим, мы обнаруживаем у них минус 1 или минус 1,5 или даже минус 0,5. Отсутствие коррекции в этом случае провоцирует прогрессирование близорукости. Это уже доказано не только гипотетически, но и научно», - подтвердил специалист.

При попытках корректировать зрение у взрослых людей можно столкнуться с трудностями. Например, с головокружением у них. Впрочем, симптомы проходят через несколько дней, успокоил Куренков.

«Коррекция необходима, если пациент в этом возрасте управляет автомобилем, или когда человек смотрит телевизор, или ходит в театры. В повседневной жизни он может не использовать очки. Но если это выраженное снижение зрения, то это уже опасно. Есть такие случаи, когда пациент попадал под машину, потому что просто ее не видел. Поэтому ношение очков предупреждает различные виды травматизма», - подчеркнул собеседник «Звезды».

Ранее заведующая отделением офтальмологии РНХЦ имени академика Петровского Шахло Махмакова предупредила, что избыточное количество ультрафиолета повышает риск развития различных глазных заболеваний. Дело в том, что слепящее Солнце разрушает слезную пленку, которая защищает глаза. В результате снижается объем слезной жидкости и защитный барьер глаза ослабевает.

*Аккомодация - это способность глаза человека изменять свою оптическую силу, чтобы четко видеть предметы на разных расстояниях.