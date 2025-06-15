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Опубликованы кадры из вагонов во время передачи Украине тел бойцов ВСУ

С начала июня это уже четвертая передача тел погибших военнослужащих ВСУ, всего Киев получил 4 812 бойцов.
Ян Брацкий 2025-06-15 15:06:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры возвращения украинской стороне тел погибших солдат ВСУ. Гуманитарная акция состоялась сегодня в рамках заключенных в Стамбуле договоренностей между Москвой и Киевом. На кадрах запечатлены люди в защитных костюмах, которые выносят из вагонов-рефрижераторов белые мешки, в которых находятся останки боевиков. Отдельно ведется учет каждого переданного тела.

Напомним, сегодня российская сторона передала Украине 1 200 тел военнослужащих ВСУ. О начале бессрочной акции по гуманитарному обмену было объявлено накануне.

Это уже четвертая передача тел. Первые рефрижераторы прибыли на границу на территории Белоруссии 6 июня. В них находились 1 212 тел погибших. Киев забрал их лишь 11 июня. За все это время Украине отдали 4 812 тел, взамен украинская сторона отдала 27 погибших россиян.

На переговорах в Стамбуле 2 июня российская и украинская делегации договорились, что Москва передаст 6 000 погибших украинских солдат и заберет взамен столько тел россиян, сколько Киев сможет передать. Кроме того, стороны условились об обмене тяжелоранеными военнопленными бойцами возрастом до 25 лет.

#Россия #Украина #ВСУ #обмен #передача тел
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