Биатлонист Самуэльссон о россиянах: я хочу соревноваться с сильнейшими

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон опроверг слухи о своей ненависти к российским спортсменам. Он признался, что хотел бы соревноваться с ними, но при других обстоятельствах.

«Существует предвзятое мнение, что я якобы ненавижу русских. Но это неправда - я хочу соревноваться с сильнейшими, и с радостью буду бегать вместе с российскими спортсменами. Просто сейчас не время», - приводит его слова SVT Sport.

До этого швед неоднократно выступал против допуска россиян на международные соревнования. Свою агрессивную риторику он объяснял решением спортивных организаций и текущей политической ситуацией.

Напомним, с февраля 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Возможность выступить на мировой арене имеют единицы и только в нейтральном статусе.

Накануне министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что восстановление диалога с Международным Олимпийским комитетом возможен только после восстановления полномочий Олимпийского комитета России. До этого официально отстаивать позицию по допуску наших спортсменов к международным соревнованиям невозможно. ОКР «формально» не замечают, посетовал министр.