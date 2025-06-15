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Спортсменка Родина не справилась с течением и утонула в Таиланде

Местные врачи пытались спасти ее в течение суток, но безуспешно.
Владимир Рубанов 2025-06-15 14:20:16
© Фото: Md Rafayat Haque Khan Keystone Press Agency, Global Look Press

Российская спортсменка Юлия Родина погибла на Пхукете в Таиланде. Девушка утонула на пляже Банг-Тао, сообщила ее коллега Наталья Маркеленкова в социальных сетях.

По ее словам, Юлия попала в смертельное отбойное течение. Очевидцы сообщили, что когда ее достали из воды, она уже не дышала.

Местные врачи пытались спасти спортсменку в течение суток, но безуспешно.

В соцсетях Родиной написано, что она была персональным тренером по фитнесу. В 2022-м девушка заняла второе место на Гран-при Федерации современного бодибилдинга и фитнеса (NBC).

Отбойное течение называют еще обратным или тягуном. Это одно из самых опасных прибрежных течений, когда волны движутся под прямым углом от берега. Обычно оно появляется после штормов у пологих пляжей.

* - Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#Спорт #смерть #фитнес #Туристы #Таиланд #Пхукет #бодибилдинг
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