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Политолог: Саркози лишили ордена Почетного легиона за непослушание

По мнению Юрия Светова, также есть ряд ситуаций, которые Саркози не может простить Франция.
Гоар Хачатурян 2025-06-15 14:17:09
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency, Global Look Press

Лишение бывшего президента Франции Николя Саркози Национального ордена Почетного легиона и ордена «За заслуги» может иметь несколько причин, одна из них - Саркози мстят за то, что он не выполнял требования коллективного Запада. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог Юрий Светов.

«Ему мстят. У них расклад такой: если ты пустое место, но послушно выполняешь требования, которые тебе дает коллективный Запад, как мы условно говорим, то ты получаешь должности. А если ты ведешь себя по-другому - получи как Саркози», - сказал он.

Также, по словам Светова, лишить ордена Почетного легиона могут также попросту и по причине наличия судимости.

«Надо смотреть положение об этом ордене. Может быть, там зафиксировано, что осужденный человек не может носить звание гроссмейстера», - добавил политолог.

Напомним, что экс-лидера Франции лишили высшей награды - ордена Почетного легиона, освободив от всех привилегии, связанных со статусом члена ордена. Также он лишен ордена «За заслуги». Решение вынесено в связи с коррупционным скандалом. По уставу ордена Почетного легиона, государственный деятель, осужденный к лишению свободы более чем на год, подлежит лишению награды.

По данным Франс Пресс, Николя Саркози надеется, что потенциальное решение ЕСПЧ против вынесения ему приговора повлияет на возвращение ему ордена Почетного легиона.

#Франция #скандал #Николя Саркози #наш эксклюзив #орден почетного легиона
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