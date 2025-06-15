Журналист: конфликтом с Ираном Нетаньяху спасает свою политическую карьеру

Эскалация ирано-израильского конфликта совпала с моментом политической нестабильности сионистского режима, когда он нуждался в демонстрации силы и спасении будущей карьеры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает иранский журналист-международник Хаял Муаззин. По этой же причине Нетаньяху затягивает конфликт с Палестиной, потому что если закончится война, то его политическое будущее омрачится серьезными последствиями - Нетаньяху могут арестовать.

«Ему нужно спасать свою политическую карьеру и отвлечь внимание от внутреннего протеста и недовольства. Атака по Ирану стала попыткой навязать региональную инициативу и перехватить стратегический контроль и управлять внутренними разногласиями. Выбор времени и цели было ошибкой. Иран - это не та страна, которую можно поставить перед фактом», - заявил журналист в комментарии «Звезде».

Эксперт предположил, что Израиль решил развязать конфликт именно сейчас, так как иранская разведка провела успешную операцию, но ей просто не хватило времени изучить все документы.

«Секретная информация от "Мосаада" доказывает, что у сионистского режима есть ядерное оружие. Также в документах была информация, что Израиль планирует покушение на высокостатусных генералов и ядерщиков. Поэтому, у Израиля не было уже другого выбора, чем начать конфликт», - добавил Муаззин.

По словам журналиста, Иран готов воевать, обстановка в стране стабильная и общественно-спокойная. Люди, при необходимости, пойдут добровольцами, так как события не являются для них чем-то неожиданным.

«Народ сам требовал от власти после убийства Исмаила Хании (Главы политбюро палестинского движения ХАМАС - Прим.ред.) провести "Правдивое обещание 3". Любая повторная агрессия будет встречена Ираном всеми доступными видами военной мощи», - предупредил журналист.

Если Израиль продолжит атаки, то в регионе начнется большая война, которая навредит израильским союзникам, в том числе США. Например, нефть взлетит в цене, что однозначно не понравится президенту США Дональду Трампу, считает журналист. Тем самым недовольство среди израильтян к Нетаньяху еще более возрастет и он будет вынужден покинуть пост, отметил собеседник телеканала.

Иран и Израиль начали обмениваться ударами с 13 июня. Сперва израильская авиация атаковала ключевые ядерные объекты Ирана в Натанзе и Фордо. В результате атаки были убиты начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана и Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции. Верховный лидер Али Хаменеи также сообщил о гибели нескольких ученых, которые работали над ядерной программой Ирана.

Следом Иран ответил операцией «Правдивое обещание 3». Целями стали более 150 военных объектов, в том числе авиабазы с американскими боевыми самолетами. Минувшей ночью стороны также обменивались ударами. В израильских городах Бат-Ям и Реховот ракеты прилетели в жилые дома. По последним данным Минздрава Израиля известно о 385 пострадавших и 12 погибших в результате атаки Ирана.