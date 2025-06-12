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Спасатели достали пострадавшего из-под завала на руднике в Якутии

Тело второго обнаружено без признаков жизни.
Владимир Рубанов 2025-06-12 07:24:59
© Фото: EMERCOM of Russia via Globallookpress.com

На руднике «Сарылах» в Оймяконском районе произошло обрушение горной породы, сообщили в МЧС Якутии. Работу рудника приостановили для выявления причины происшествия.

Из-под завалов достали одного пострадавшего, его состояние удовлетворительное, он госпитализирован ЦРБ поселка Усть-Нера. Тело второго обнаружено без признаков жизни.

Обрушение произошло на горизонте 286 метров во время очистных работ. По предварительной информации, под завалами находилось два человека.

На месте работают 17 спасателей и 3 единицы техники. Задымления и запыления нет. На место выехала следственно-оперативная группа СУ Следственного комитета РФ по Якутии.

#в стране и мире #обрушение #спасатели #якутия #МЧС России #Шахта #рудник
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