Межмуниципальный режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за ЧП на Енисее

Режим ЧС межмуниципального уровня ввели 11 июня в Красноярском крае из-за аварии буксира на Казачинских порогах на реке Енисей. Об этом сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.

По его словам, на месте разлива топлива работают 126 спасателей и 40 единиц техники. Накануне они обработали 4800 метров берега и 3600 квадратных метров воды сорбентами.

Откачано два кубометра нефтесодержащей жидкости. Установлено 270 метров сорбирующих бонов. Выставлено четыре рубежа боновых заграждений: на месте аварии, на 2,5 км ниже, у деревни Курбатово и у села Широкий Лог.

Мониторинг акватории ведут с помощью беспилотников и теплоходов. Сообщений о массовой гибели рыб и птиц нет. Оценку ущерба проведет Росприроднадзор.

Авария с речным буксиром произошла 8 июня. Предположительно судно ударилось о пороги, отцепилось от барж, потеряло управление, получило пробоину и село на мель. По оценкам, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива из пробитых баков.

Нефтяная пленка в районе аварии протянулась на 30 километров. По словам местных жителей, нефтяные пятна неоднородны и видны вдоль береговой линии в разных местах. Судно собираются эвакуировать.