Бойцам группировки «Центр» вручили госнаграды в преддверии Дня России

Государственные награды и квалификационные знаки «За штурм» вручили бойцам 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр». Награждение приурочили к празднованию Дня России, сообщает Минобороны России.

Командир дивизии генерал-майор Александр Бугрий вручил военным, проявившим мужество, отвагу, героизм и самоотверженность при выполнении боевых заданий медали «За отвагу», «За храбрость» I и II степеней, медали Суворова и квалификационные знаки «За штурм».

В своей поздравительной речи генерал-майор призвал бойцов не стесняться своих подвигов и не замалчивать их. Он подчеркнул, что недавно утвержденным квалификационным знаком «За штурм» можно «ответить сразу и на все вопросы».

В конце награждения военнослужащих благословил протоиерей Василий и пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой.

Напомним, что военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают успешно выполнять поставленные боевые задачи по освобождению территории ДНР от боевиков ВСУ. Российские бойцы каждый день приближаю победу и оттесняют врага все дальше на запад.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.