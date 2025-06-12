Во Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения

В аэропортах Москвы «Внуково» и «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Внуково, Шереметьево», - указал он.

Авиагавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Известно, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

Недавно в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево также вводились временные ограничения. Спустя несколько часов авиагавани были вновь открыты на прием и выпуск воздушных судов.