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Рукопись стихотворения Блока выставят на торги в Петербурге

Стартовая ставка за рукопись поэта-символиста Серебряного века составит 1,6 миллиона рублей.
Виктория Бокий 2025-06-12 01:56:05
© Фото: РИА Новости

Рукопись стихотворения «Артистке» Александра Блока, датируемое периодом 1910-х годов, выставят на торги 19 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

Отмечается, что стартовая ставка за стихотворение Блока составит 1,6 миллиона рублей. Это будет самый дорогой лот предстоящего аукциона.

Кроме того, на торги будут выставлены книги со стихами Владимира Маяковского и Анны Ахматовой. Так, стартовая ставка книги-манифеста «Два голоса» со стихами Маяковского в оформлении Эля Лисицкого 1923 года составит 110 тысяч рублей. Этот сборник считается одним из самых известных в мире манифестов классического авангарда.

Что касается сборника стихов «Бег времени» с автографом Ахматовой, то его стартовая ставка составит 100 тысяч рублей.

Также на предстоящих торгах представят первое и единственное издание «История Государства Российского в изображениях Державных его Правителей с кратким объяснительным текстом» с иллюстрациями профессора исторической живописи Императорской академии художеств Василия Верещагина. Начальная ставка этой книги составит 100 тысяч рублей.

Как добавили информагентству в аукционном доме, на торги выставят еще исторические труды о России, Москве и Петербурге, а также редчайшие снимки Казани конца XIX века.

#аукцион #торги #рукопись #серебряный век #александр блок
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