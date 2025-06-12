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В Огайо эвакуировали население округа из-за утечки химикатов

Из-за утечки химикатов около 750 жителей округа эвакуируют.
Виктория Бокий 2025-06-12 00:26:42
© Фото: Walter G. Allgöwer httpimagebroker.com Globallookpress

Утечка химикатов на заводе взрывчатки в американском штате Огайо вынудила местных властей организовать эвакуацию населения Винтон. Об этом сообщает телеканал NBC4 со ссылкой на полицию штата.

Уточняется, что эвакуируют около 750 человек.

По данным телеканала, утечка произошла на заводе Austin Powder, который находится между населенными пунктами Залески и МакАртур. Как сообщила служба реагирования на чрезвычайнее ситуации соседнего округа Джексона, объем утечки химикатов составил 3 тысячи галлонов (примерно 11,36 кубометра). Также химические вещества спровоцировали образование в воздухе токсичного моноксида азота.

По последней информации, власти принимают необходимые меры по ликвидации последствий утечки. Перед тем, как эвакуированному населению разрешат вернуться в свои дома, будет проведена проверка качества воздуха.

#сша #Огайо #эвакуация #химикаты #утечка химвеществ
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