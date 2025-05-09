Бессмертный полк Онлайн - 2025

В 2025 году Всероссийская акция Бессмертный полк проходит в смешанном формате. Каждый регион сам определяет дату и способ проведения патриотического мероприятия, приуроченного ко Дню Победы 9 мая.

Также сегодня на официальном сайте Бессмертного полка проходит онлайн-трансляция с портретами ветеранов. Начало этого шествия запланировано на 12:00 по местному времени. В этом году герои пройдут плечом к плечу с сослуживцами из своего рода войск.

В акции памяти о героях-участниках Великой Отечественной войны принимают участие не только граждане в России, но и за рубежом. Заявки на очное шествие оргкомитет подал в 60 стран мира (Сербия, Испания, Аргентина, Франция и др.).