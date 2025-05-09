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Т-90М «Прорыв» из зоны СВО проедет по Дворцовой площади в Петербурге

В Северной столице завершаются последние приготовления к Параду.
Анна Касаткина Александр Тарасенко 2025-05-09 07:52:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Парад Победы в Санкт-Петербурге выедет военная техника из зоны специальной военной операции. На танке Т-90М «Прорыв» проедет участник СВО Владислав Семенов.

На Миллионной улице собираются участники Парада и военная техника, завершаются последние приготовления. Командир танковой роты Владислав Семенов поделился эмоциями перед мероприятием.

«Настрой, как говорится, боевой. Главное - это выдержать дистанцию, равнение между машинами», - сказал он «Звезде».

Парад Победы на Дворцовой площади начнется одновременно с главным мероприятием в Москве - в 10.00. В числе участников будут участники СВО, военнослужащие Северо-Западного округа войск Национальной гвардии РФ, Ленинградского военного округа, сотрудники МЧС и МВД, курсанты, а также ветераны Великой Отечественной войны.

#Парад Победы #Санкт-Петербург #Т-90М Прорыв #наш эксклюзив #Дворцовая площадь #участник СВО
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