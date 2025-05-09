«Ураганы» и «Гиацинты» проехали по Южно-Сахалинску на Параде Победы

Появились кадры военной техники на Параде Победы в Южно-Сахалинске. Трансляция велась с площади Победы областного центра.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как по площади проехали колонны военной техники, которую возглавила знаменитая БМ-13 «Катюша». Следом за ней проехали в том числе системы залпового огня «Ураган», 152-мм буксируемые пушки «Гиацинт», а также ЗРК С-300.

Кроме того, можно увидеть проходившие парадные расчеты ВС РФ. Среди военнослужащих были участники в обмундировании периода Великой Отечественной войны со штандартами фронтов в руках.

Торжественное мероприятие завершило шествие «Бессмертного полка». Сотни местных жителей прошлись по площади с плакатами, на которых изображены сражавшиеся в годы войны их родственники.

Ранее сообщалось о первом Параде Победы, состоявшемся в Петропавловске-Камчатском. Колонны парадных расчетов личного состава Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации проследовали торжественным маршем по площади Ленина.