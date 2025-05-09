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В Индии временно закрыли 32 аэропорта из-за эскалации с Пакистаном

Около 32 индийских аэропортов будут закрытыми для гражданских рейсов до утра 15 мая.
Марина Крижановская 2025-05-09 23:43:57
© Фото: IMAGO Hindustan Times Globallookpress

Министерство гражданской авиации Индии предписало закрыть 32 аэропорта на севере и северо-западе страны до 15 мая. Это вызвано растущей напряженностью с Пакистаном.

Как сообщила газета The Times of India, ряд авиакомпаний уже отменили свои рейсы. Среди них - Air India и IndiGo, SpiceJet.

«До 15 мая, 05:29, будут закрыты основные аэропорты, включая Чандигарх, Шринагар, Амритсар, Лудхиану, Бхунтар, Кишенгарх, Патиалу, Шимлу, Дхарамсалу и Батинду. Дополнительные аэропорты, попадающие под эту временную меру, включают стратегические места, такие как Джайсалмер, Джодхпур, Лех, Биканер, Патханкот, Джамму, Джамнагар и Бхудж», - сообщило местное СМИ со ссылкой на главное управление гражданской авиации.

Кроме того, продлены ограничения в отношении 25 маршрутов в воздушном пространстве Индии.

Напомним, с 22 апреля между двумя соседствующими ядерными державами разгорелся конфликт, вызванный терактом в индийском городе Пахалгам, из-за которого погибли не менее 25 местных жителей, а также граждане Непала.

Ответственность за произошедшее а себя взяла базирующаяся в Пакистане военизированная организация. Она активно участвует в повстанческом движении в Джамму и Кашмире.

#в стране и мире #Индия #Пакистан #Аэропорт #конфликт #закрытие аэропорта
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