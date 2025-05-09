Миллион человек собрал «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сегодня состоялась масштабная акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие около миллиона человек. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Шествие стартовало в два часа дня. Колонна прошла по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади.

Участники акции несли портреты своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Люди скандировали «Россия» и пели песни военных лет.

Напомним, шествие сегодня состоялось во многих городах страны. Так, в Екатеринбурге «Бессмертный полк», по приблизительным оценкам, собрал 150 тысяч человек.