Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы через помощников

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп поздравили друг друга с Днем Победы через помощников. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», - заявил он Первому каналу.

Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США движутся к двусторонней встрече Путина и Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил уверенность в том, что два лидера рано или поздно встретятся.