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Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы через помощников

В Кремле сообщили, что российский и американский лидеры обменялись поздравлениями.
Анастасия Бобылева 2025-05-09 15:07:21
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп поздравили друг друга с Днем Победы через помощников. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», - заявил он Первому каналу.

Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США движутся к двусторонней встрече Путина и Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил уверенность в том, что два лидера рано или поздно встретятся.

#Россия #день победы #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #поздравление
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