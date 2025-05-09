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Замгубернатора пострадал при атаке БПЛА на белгородское правительство

Александр Лоренц получил сотрясение мозга и акубаротравму.
Сергей Лебедев 2025-05-09 15:48:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: vvgladkov, Telegram

Украинские боевики сегодня ударили беспилотником по зданию правительства Белгородской области. В результате атаки пострадал заместитель губернатора Александр Лоренц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам руководителя области, чиновник получил сотрясение мозга и акубаротравму. Его осмотрели медики, предписав амбулаторное лечение.

Вячеслав Гладков отметил, что его подчиненный в момент удара находился возле здания правительства.

Также во время атаки пострадал росгвардеец. Его доставили в госпиталь с осколочным ранением бедра.

#в стране и мире #боевики #белгородская область #атака #Националисты #удар #Вячеслав Гладков #александр лоренц
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