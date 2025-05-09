Замгубернатора пострадал при атаке БПЛА на белгородское правительство

Украинские боевики сегодня ударили беспилотником по зданию правительства Белгородской области. В результате атаки пострадал заместитель губернатора Александр Лоренц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам руководителя области, чиновник получил сотрясение мозга и акубаротравму. Его осмотрели медики, предписав амбулаторное лечение.

Вячеслав Гладков отметил, что его подчиненный в момент удара находился возле здания правительства.

Также во время атаки пострадал росгвардеец. Его доставили в госпиталь с осколочным ранением бедра.