Замгубернатора пострадал при атаке БПЛА на белгородское правительство

Украинские боевики сегодня ударили беспилотником по зданию правительства Белгородской области. В результате атаки пострадал заместитель губернатора Александр Лоренц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам руководителя области, чиновник получил сотрясение мозга и акубаротравму. Его осмотрели медики, предписав амбулаторное лечение.
Вячеслав Гладков отметил, что его подчиненный в момент удара находился возле здания правительства.
Также во время атаки пострадал росгвардеец. Его доставили в госпиталь с осколочным ранением бедра.
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